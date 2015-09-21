«Тосно» проиграло «Лучу-Энергии», продлив безвыигрышную серию в ФНЛ до 10 матчей

«Тосно» проиграло «Лучу-Энергии» в матче 12-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 0:2. «Тосно» не может победить уже в десятой встрече турнира подряд.

В середине первого тайма Максим Зюзин открыл счёт. На 41-й минуте с поля был удалён игрок «Тосно» Марцин Ковальчик. На исходе основного времени хозяева остались вдевятером после удаления вратаря Евгения Кобозева, а Иван Столбовой мог удвоить преимущество гостей, но не реализовал пенальти. В компенсированное время отличился Руслан Гордиенко.

На данный момент «Луч-Энергия» занимает пятое место в ФНЛ с 20 очками. «Тосно», набравший восемь баллов, находится на 19-й строчке.