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«Тосно» проиграло «Лучу-Энергии», продлив безвыигрышную серию в ФНЛ до 10 матчей

«Тосно» проиграло «Лучу-Энергии», продлив безвыигрышную серию в ФНЛ до 10 матчей
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«Тосно» проиграло «Лучу-Энергии» в матче 12-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 0:2. «Тосно» не может победить уже в десятой встрече турнира подряд.

В середине первого тайма Максим Зюзин открыл счёт. На 41-й минуте с поля был удалён игрок «Тосно» Марцин Ковальчик. На исходе основного времени хозяева остались вдевятером после удаления вратаря Евгения Кобозева, а Иван Столбовой мог удвоить преимущество гостей, но не реализовал пенальти. В компенсированное время отличился Руслан Гордиенко.

На данный момент «Луч-Энергия» занимает пятое место в ФНЛ с 20 очками. «Тосно», набравший восемь баллов, находится на 19-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
21 сентября 2015, понедельник. 19:00 МСК
Тосно
Тосно
Окончен
0 : 2
Луч-Энергия
Владивосток
0:1 Зюзин – 26'   0:2 Гордиенко – 90+5'
Удаления: Ковальчик – 41', Кобозев – 82' / нет
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