Вайнцирль: в «Шальке» есть основа для того, чтобы добиваться успехов

22 июня состоялось официальное представление Маркуса Вайнцирля в качестве главного тренера «Шальке-04». Вайнцирль, возглавлявший до этого «Аугсбург», отметил, что полон энтузиазма и предвкушает высокие результаты у руля гельзенкирхенской команды.

«Я очень рад, что буду работать в «Шальке». Для меня это очень большой вызов, и мне это приятно. Мои первые впечатления от «Шальке» были очень положительными. Знаю, насколько значительным является этот клуб, сколько членов и болельщиков он имеет. Мы всё проанализировали и поняли, что у футболистов есть соответствующие игровые качества. Так что есть основа для того, чтобы добиваться успехов и совершенствоваться», — цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке-04».