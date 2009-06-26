Димитров: у нас очень серьёзные проблемы с составом

Наставник «Амкара» Димитар Димитров рассказал о насущных проблемах пермской команды.

«Сейчас самый сложный момент в моей тренерской карьере. Но, думаю, последние трудности меня и закалили. Всё время возвращаюсь мыслями к травмированным ребятам. У нас очень серьёзные проблемы с составом. Даже не знаю, как мы справимся с ними. Как будем играть в Лиге Европы? Если сможем сделать приобретения, купить тех игроков, кого я хочу, тогда ещё поборемся», – цитирует Димитрова «Спорт-экспресс».