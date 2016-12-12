Роналду: представить не мог, что когда-нибудь выиграю «Золотой мяч» четырежды

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который в четвёртый раз стал обладателем «Золотого мяча», поблагодарил своих партнёров за эту награду.

«Для меня большая честь получить четвёртый „Золотой мяч“. Испытываю такие эмоции, будто побеждаю впервые. Мечта вновь сбылась. И представить не мог, что когда-нибудь выиграю эту награду четырежды. Очень доволен, счастлив. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех своих партнёров, сборную Португалии, „Реал“, тех людей, которые помогли мне выиграть эту индивидуальную награду. Конечно, я горд и счастлив, что мне вручили этот потрясающий и очень красивый приз.

Для меня важны и личные награды, и коллективные. Буду стараться показывать свой максимум, как и всегда. Каждый новый год — это для меня новый вызов, и мне нравится играть в футбол. Во-первых, буду стремиться побеждать с «Реалом», поскольку это мой клуб. Также постараюсь вновь добиться успеха с португальской сборной, хотя это очень-очень сложно. Выиграть «Золотой мяч» также непросто, и я рад этой награде.

Спасибо всем, кто голосовал за меня. Спасибо партнёрам по «Реалу», сборной Португалии. Это трофей для «Реала». Спасибо», — сказал Роналду.