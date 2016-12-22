Румменигге считает, что Мюллер должен усилить свою игру

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что нападающий команды Томас Мюллер в первом круге чемпионата Германии играл ниже своих возможностей. Об этом Румменигге сказал после домашнего матча 16-го тура с «РБ Лейпциг». Команда Карло Анчелотти одержала уверенную победу со счётом 3:0, а сам Мюллер весь матч просидел на скамейке запасных.
«Мюллер на скамейке запасных? Это мотивация для футболистов, чтобы в 2017 году они играли лучше. И это как раз тот самый случай», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.