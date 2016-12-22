Валеро: думаю, Буффон, Барцальи и Бонуччи могли бы играть в сборной Испании

Бывший полузащитник «Вильярреала» Борха Валеро, защищающий ныне цвета «Фиорентины», считает, что некоторые итальянские футболисты могли бы играть и в национальной команде Испании. Валеро, в частности, назвал голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, защитников «старой синьоры» Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи, а также полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
«Я думаю, Буффон, Барцальи и Бонуччи могли бы играть в сборной Испании. Я бы назвал и Верратти, он сводит меня с ума своим футболом. Хотел бы я быть похожим на него своей игрой. Своим стилем игры он напоминает Иньесту и Сильву», — цитирует Валеро La Gazzetta dello Sport.