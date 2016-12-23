В случае отставки Врбы «Анжи» возглавит Кучук

По информации «Чемпионата», руководство «Анжи» встретилось в Москве с Леонидом Кучуком и договорилось, что белорусский специалист возглавит махачкалинскую команду в случае отставки действующего главного тренера Павла Врбы.
Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна «Анжи» может продать своих лидеров и расстаться с Врбой из-за разногласий между руководителями клуба Суреном Мкртчяном, а также Сулейманом Керимовым и представителями Республики Дагестан.
Кучук в период с 2013 по 2015 год работал в российских клубах — «Кубани» (дважды) и «Локомотиве».