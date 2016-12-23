«Интер» заинтересован в услугах Моутинью

Полузащитник «Монако» Жоау Моутинью стал одной из трансферных целей «Интера». Как сообщает Tuttosport, главный тренер миланского клуба Стефан Пиоли считает, что на роль хавбека с оборонительным уклоном Моутинью подходит больше всего.
Отмечается, что частью сделки может стать полузащитник «Интера» Фелипе Мело. В текущем сезоне Моутинью провёл в чемпионате Франции 13 матчей и забил один гол.
Сам португальский футболист в ноябре признался, что не отказался от идеи попробовать свои силы в чемпионате Англии.