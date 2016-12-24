Сэвидж: «Тоттенхэм» движется в обратном направлении и может не попасть в топ-4

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт букмекерской конторы William Hill Робби Сэвидж поделился мнением о выступлении «Тоттенхэм Хотспур» в нынешнем сезоне.
«Тоттенхэм» движется в обратном направлении. Претенденты на победу в АПЛ по итогам прошлого сезона теперь могут не попасть и в топ-4 в конце сезона нынешнего. Летом они расточительно потратили £ 50 млн на Муссу Сиссоко и Винсента Янссена, которые толком ещё себя не показали, а затем не смогли выйти из группы Лиги чемпионов с «Монако», «Байером» и ЦСКА», — написал Сэвидж для издания Mirror.
После 17 туров английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Челси» 10 очков.