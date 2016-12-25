Гвардиола: Стерлинг немного сдал в предыдущие 1,5 месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игре вингера «горожан» Рахима Стерлинга, забившего победный гол в матче 17-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1).
«В матче с „Арсеналом“ Рахим вернулся к уровню, на котором он начал сезон. В предыдущие полтора месяца он немного сдал, но нельзя забывать, что Стерлинг ещё совсем молод. Ему нужно набраться опыта, чтобы стать более стабильным футболистом.
В целом он играет на высоком уровне, нам нужен этот парень, потому что он отлично обыгрывает один в один. Конечно, он не является нашим лучшим бомбардиром, но он должен почувствовать, как приятно забивать голы. Рахим — ключевой игрок команды, он нам нужен», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.