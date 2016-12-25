Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1989 года, давайте сделаем это

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о шансах мерсисайдцев на чемпионство в АПЛ.
«Да, „Ливерпуль“ не выигрывал титул с 1989 года, но мы — это не последние 25 лет. Мы новое поколение. Как бы мы ни любили бывших игроков и тренеров „Ливерпуля“, мы просто не можем сделать их работу. Мы должны делать свою работу. Давайте сделаем это, давайте попробуем. Мы достаточно хороши, а клуб достаточно велик. У нас есть правильные владельцы, потому что они не хотят продавать игроков. Никто не должен уйти отсюда из-за денег. Мы не платим больше всех в мире, но мы можем заплатить достаточно, чтобы игрок остался.
Надо использовать этот шанс. У „Ливерпуля“ хорошее настоящее и светлое будущее. Проблема в том, что есть сразу несколько других сильных команд. А ведь чтобы стать чемпионом, недостаточно просто показывать классный футбол. Нужна удача, нужно, чтобы в команде не было травм», — цитирует Клоппа Sky Sports.