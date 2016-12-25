Глушаков встретился с болельщиком, сказавшим: «Глушаков — это похороны»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков встретился с болельщиком красно-белых, ставшим известным своей фразой «Глушаков — это похороны».
Фраза была сказана болельщиком по имени Иван в преддверии матча РФПЛ «Спартак» — ЦСКА (3:1). Глушаков тогда выложил видео со словами болельщика в своём «инстаграме».
«Я с ним встретился! Обменялись футболками!» — написал Глушаков сегодня. На видео футболист стоит в руках с футболкой, на которой написано: «Глушаков — это похороны».
Видео из «Инстаграма» полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова можно посмотреть здесь.