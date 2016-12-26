«Ливерпуль» вернулся к идее покупки Промеса после неудачи с Дракслером

«Ливерпуль» после неудачной попытки заполучить полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера вновь обратит своё внимание на голландского легионера московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщает Mirror. Дракслер был главной целью красных, но игрок в итоге выбрал «ПСЖ». Теперь в приоритете у наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа именно покупка Промеса.
Ранее сообщалось, что в лице голландца «Ливерпуль» видит замену нападающему Садио Мане, который в январе уедет со сборной Сенегала на Кубок африканских наций.
В текущем сезоне Промес провёл в РФПЛ 14 матчей и забил 6 голов.