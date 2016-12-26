Бутрагеньо: Хамес – очень важный футболист для «Реала»

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал слухи относительно полузащитника команды Хамеса Родригеса. СМИ в последнее время неоднократно сообщали, что футболист сборной Колумбии может покинуть стан «сливочных». Сам Родригес также говорил об этом.
«Это правда и единственное, что я могу сказать», — приводит слова Бутрагеньо Bernabeu Digital.
В «Реале» у Родригеса нет большой игровой практики: в 16 турах Примеры он принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.