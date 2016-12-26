Советник вице-губернатора Петербурга: «Крестовский» уже многим набил оскомину

Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга по строительству Денис Скобельцев прокомментировал строительство стадиона «Крестовский», который вскоре будет официально сдан в эксплуатацию.
«Стадион уже многим набил оскомину. Как житель Петербурга и человек, родившийся в Ленинграде, чувствую это особо остро. Но сейчас мы понимаем, что с командой Албина подошли к финишной черте. Что всё, включая табло, висит, светится, горит и работает. Обидно, что на столь значимый объект попал только 10 июня этого года. Зато теперь прекрасно понимаю людей, которые уезжали на БАМ или Целину.
Самым трудным во время стройки было привыкнуть к распорядку, когда рабочий день начинается в 8:00, а заканчивается в 22:00. Без выходных, и дай бог, с перерывом на обед», — приводит слова Скобельцева «Спорт-экспресс».