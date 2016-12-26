Лепсая: Каррера лидирует в РФПЛ, но лучший тренер 2016 года — всё же Бердыев

Президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая выразил мнение, что тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев был лучшим тренером РФПЛ за 2016 год. Также Лепсая отметил наставника «Спартака» Массимо Карреру.
«На звание лучшего тренера года претендуют два специалиста, на мой взгляд — это Бердыев и Каррера. Отдавать пальму первенства итальянцу пока рано. Очевидно, что он проводит отличный сезон в «Спартаке», строит боевую и задорную команду, лидирует в чемпионате с солидным заделом. Но первое место все же заслужил Курбан Бекиевич, невероятное второе место «Ростова» сродни сказке.
Опытный и вдумчивый специалист до конца боролся за чемпионство, в не самой простой финансовой ситуации сплотил коллектив, довёл дончан до Лиги чемпионов и в великолепном стиле вывел «Ростов» в весеннюю часть еврокубков, победив грозную «Баварию», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.