Тюльпанов не исключил, что срок сдачи работ и стоимость «Крестовского» изменятся

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов не стал исключать изменений по итоговой стоимости стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.
«Этой суммы должно хватить. Мы ведь не можем исключать, что сроки сдачи и итоговая сумма ещё поменяются? Да, не можем исключать, всё может быть», — цитирует Тюльпанова «Р-Спорт».
В понедельник стало известно, что Петербургский комитет по строительству и компания «Метрострой» заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона в западной части Крестовского острова стоимостью около 952 млн рублей.