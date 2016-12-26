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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тюльпанов не исключил, что срок сдачи работ и стоимость «Крестовского» изменятся

26 декабря 2016, понедельник. 22:14. Футбол
Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов не стал исключать изменений по итоговой стоимости стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

«Этой суммы должно хватить. Мы ведь не можем исключать, что сроки сдачи и итоговая сумма ещё поменяются? Да, не можем исключать, всё может быть», — цитирует Тюльпанова «Р-Спорт».

В понедельник стало известно, что Петербургский комитет по строительству и компания «Метрострой» заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона в западной части Крестовского острова стоимостью около 952 млн рублей.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Стадион «Крестовский» ЧМ-2018
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