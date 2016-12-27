Полтавченко: уже сегодня на «Крестовском» можно играть в футбол

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о ситуации со строительством стадиона «Крестовский».
«Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный — как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения — спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране. Он впечатляет и своими архитектурным обликом, и масштабами, и сложнейшей технической „начинкой“. Уже сегодня это стадион, на котором можно играть в футбол, проводить официальные мероприятия. Но для этого надо получить официальный документ.
Дальше начнутся работы, связанные с приспособлением стадиона под требования ФИФА. Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнётся оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации — ФК „Зенит“. С ним подписан соответствующий меморандум, они с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе высказывают свои пожелания и претензии. И вместе с нашими строителями занимаются тем, чтобы получить качественный продукт. Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе. Как только мы заключим соглашение о передаче, все траты будут переведены на ФК „Зенит“, содержать будет он. Включая закупку дополнительного оборудования, не входившего в смету на строительство.
Наши условия будут заложены в соглашение города с „Зенитом“. Это прежде всего обязательная возможность проведения крупных мероприятий: фестивалей, концертов, культурных и спортивных массовых мероприятий, общегородских праздников. Только в этом случае бюджетные затраты и все хлопоты, связанные с выкатным полем, будут оправданы. Что ещё важно, мы рассматриваем вместе с клубом возможность использования подтрибунных пространств для проведения различного рода выставок, инсталляций и так далее. Там огромные помещения. Они должны работать и в те дни, когда на стадионе нет футбольных матчей», — цитирует Полтавченко «Петербургский дневник».