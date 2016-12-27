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«Ювентус» нацелился на Иньесту

27 декабря 2016, вторник. 09:55. Футбол
Тренерский штаб туринского «Ювентуса» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, сообщает Calciomercato.

Согласно информации источника, генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта готов не пожалеть сил, чтобы Иньеста играл в итальянском гранде. В «Ювентусе» для этого даже планируют использовать дружеские отношения между Иньестой и бывшим защитником сине-гранатовых Дани Алвесом, который ныне защищает цвета бьянконери.

Ранее сообщалось, что руководство и тренерский штаб «Барселоны» в свою очередь уверены в том, что Иньеста продлит контракт с клубом. Действующее соглашение игрока сборной Испании с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.
Источник: Calciomercato.com Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Андрес Иньеста Возможные трансферы
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