Сантуш признан лучшим тренером сборных 2016 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров национальных сборных.
Лучшим в уходящем году признан главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, который с командой выиграл чемпионат Европы — 2016 (199 очков).
1. Фернанду Сантуш (Португалия) – 199 очков
2. Ларс Лагербек (Исландия) – 71
3. Йоахим Лёв (Германия) – 62
4. Крис Коулман (Уэльс) – 61
5. Дидье Дешам (Франция) – 52
6. Антонио Конте (Италия) – 17
7. Анте Чачич (Хорватия) – 8
8. Тите (Бразилия), Марк Вильмотс (Бельгия) – 3
10. Бернд Шторк (Венгрия), Адам Навалка (Польша), Ангелос Постекоглу (Австралия) – 1.