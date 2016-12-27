Хендерсон: не имеет значения, как идут дела у других претендентов на титул

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал разгром «Сток Сити» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу красных.
«С первых минут игры соперник включил прессинг, и поначалу нам было очень сложно. „Сток“ открыл счёт, но ближе к перерыву мы адаптировались. Да, начало игры получилось не лучшим, но после ответного мяча „Ливерпуль“ доминировал.
Не имеет значения, как идут дела у других претендентов на титул. Мы сосредоточены на том, что нам нужно. Сегодняшний матч был большим испытанием, каждая победа — это хороший результат. Теперь надо думать о следующей игре», — сказал Хендерсон в эфире Sky Sports.