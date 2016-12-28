Флорентино Перес: сложно объяснить, что представляет собой «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил, что очень нелегко описать словами всё величие «Королевского клуба». Перес сказал это по случаю признания «Реала» лучшим клубом 2016 года по версии Globe Soccer Awards. Сам Перес получил приз лучшему президенту года.
«Сложно объяснить, что представляет собой «Реал». Мы 11 раз выигрывали Лигу чемпионов, 32 раза – чемпионат Испании, неоднократно — клубный чемпионат мира. В 2000 году я возглавил клуб, признанный лучшим в ХХ веке. Я всегда старался быть на уровне требований времени и поддерживать легенду под названием «Реал». А всё это началось в 50-х годах прошлого столетия вместе с Сантьяго Бернабеу и Альфредо ди Стефано», — цитирует Переса Marca.