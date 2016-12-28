Полузащитник «Днепра» Кравченко: до лета в первую лигу нас никто не отправит

Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко прокомментировал информацию о возможном переводе клуба в первую лигу. Ранее в СМИ сообщалось, что если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в первую лигу.
«Днепр» должен жить, он обязан жить как клуб «Днепр», а то разные разговоры ходят. Я надеюсь, что всё будет нормально. Очки снимают, но до лета в первую лигу нас никто не отправит. Мне кажется, это даже по регламенту запрещено.
Не понимаю, как это может быть. 31 января в первой лиге? Это невозможно. Так что до лета будем играть, а там посмотрим. «Днепр» должен жить, это однозначно", – цитирует Кравченко «Террикон» со ссылкой на телеканал «Футбол 1».