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Это’О поддержал идею расширения числа участников на ЧМ до 48

28 декабря 2016, среда. 14:45. Футбол
Камерунский нападающий «Антальяспора» Самуэль Это’О поддерживает идею увеличения количества участников на чемпионате мира до 48. Инфантино хочет увеличить количество участников чемпионата мира до 48 с 16 группами по три команды в каждой начиная с мундиаля-2026.

«Расширение числа участников на чемпионате мира до 48 позволит бедным странам, как моя, побороться за место на турнире. Мы все поддерживаем эту идею и благодарим Инфантино», — цитирует Это’О Marca.

Расширение ЧМ до 48 участников может принести ФИФА дополнительные $ 640 млн.

Последний раз сборная Камеруна не попадала на чемпионат мира в 2006 году. В 2010 и 2014 годах камерунцы играли в финальной части ЧМ.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Камеруна - Футбол Самуэль Это'О ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
28 декабря 2016, среда
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