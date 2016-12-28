Шашков: не против видеть Яковлева в «Крыльях», Ягодинского зимой у нас не будет

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию СМИ, согласно которой в стан самарской команды могут перейти полузащитник «Анжи» Павел Яковлев, уже выступавший за волжан, а также защитник сборной Латвии Виталий Ягодинский.
«Когда появляется бегущая строка о том, что какой-то клуб распродаёт футболистов, люди тут же начинают что-то придумывать. Теоретически возможно всё, тем более что Яковлев был в «Крыльях» уже дважды. Но на данный момент мы не связывались с игроком, никакой конкретики по этому вопросу нет. Безусловно, мы хорошо относимся к Павлу и были бы не против вновь увидеть его «Крыльях». Но подобные вопросы так легко не решаются. Футболист же не может просто так взять и перейти к нам бесплатно.
Что касается Виталия Ягодинского, то точно не стоит ждать его перехода в это зимнее трансферное окно. Пока что этого футболиста в «Крыльях» не будет», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.