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Бакайоко, интерес к которому проявляют в АПЛ, не уйдёт из «Монако» зимой

28 декабря 2016, среда. 22:38. Футбол
Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко заявил, что в январское трансферное окно не намерен уходить из своего нынешнего клуба. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему французу со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Я не уйду из „Монако“ это зимой, это точно. Я не хочу уходить. У меня были хорошие первые полгода, но сезон ещё не закончился. Конечно, АПЛ заставляет мечтать, но у меня нет причины уходить зимой. Прямо сейчас у меня есть две цели — стать чемпионом Франции и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», — приводит слова хавбека Goal.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Монако Челси
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28 декабря 2016, среда
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