Бакайоко, интерес к которому проявляют в АПЛ, не уйдёт из «Монако» зимой

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко заявил, что в январское трансферное окно не намерен уходить из своего нынешнего клуба. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему французу со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Я не уйду из „Монако“ это зимой, это точно. Я не хочу уходить. У меня были хорошие первые полгода, но сезон ещё не закончился. Конечно, АПЛ заставляет мечтать, но у меня нет причины уходить зимой. Прямо сейчас у меня есть две цели — стать чемпионом Франции и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», — приводит слова хавбека Goal.