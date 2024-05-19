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«Интер Майами» с Месси в дополнительное время вырвал победу в матче с «Ди-Си Юнайтед»

Завершился матч чемпионата МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол на 90+4-й минуте забил Леонардо Кампана

Отметим, в стартовом составе «Интер Майами» вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес и не отметились результативными действиями.

«Интер Майами» продлил серию без поражений в МЛС до девяти матчей – три ничьи ишесть побед.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 31 очко. «Ди-Си Юнайтед» остался на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Ванкурес Уайткэпс», а «Ди-Си Юнайтед» проведёт матч с «Чикаго Файр».