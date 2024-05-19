Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» с Месси в дополнительное время вырвал победу в матче с «Ди-Си Юнайтед»

«Интер Майами» с Месси в дополнительное время вырвал победу в матче с «Ди-Си Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч чемпионата МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

США - Major League Soccer . МЛС
19 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 0
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1:0 Кампана – 90+4'    

Победный гол на 90+4-й минуте забил Леонардо Кампана

Отметим, в стартовом составе «Интер Майами» вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес и не отметились результативными действиями.

«Интер Майами» продлил серию без поражений в МЛС до девяти матчей – три ничьи ишесть побед.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 31 очко. «Ди-Си Юнайтед» остался на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Ванкурес Уайткэпс», а «Ди-Си Юнайтед» проведёт матч с «Чикаго Файр».

Календарь матчей МЛС
Турнирная таблица МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android