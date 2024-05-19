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Экс-игрок «Спартака» Жиго может покинуть «Марсель» летом

Экс-игрок «Спартака» Жиго может покинуть «Марсель» летом
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Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть французский «Марсель» ближайшим летом. Об этом сообщает La Tribune Olympienne.

По информации источника, причиной тому, что Жиго не входит в дальнейшие планы «Марселя», во многом, послужили частые травмы 30-летнего игрока. Сообщается, руководство французского клуба обязательно рассмотрит предложения о трансфере или аренде футболиста в случае их получения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Жиго может вернуться в «Спартак».

Напомним, за период выступления в московском клубе, Жиго принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. В общей сложности Жиго провёл на поле 2761 минуту. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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