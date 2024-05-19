Экс-игрок «Спартака» Жиго может покинуть «Марсель» летом

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть французский «Марсель» ближайшим летом. Об этом сообщает La Tribune Olympienne.

По информации источника, причиной тому, что Жиго не входит в дальнейшие планы «Марселя», во многом, послужили частые травмы 30-летнего игрока. Сообщается, руководство французского клуба обязательно рассмотрит предложения о трансфере или аренде футболиста в случае их получения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Жиго может вернуться в «Спартак».

Напомним, за период выступления в московском клубе, Жиго принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. В общей сложности Жиго провёл на поле 2761 минуту. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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