«Байер» – третья команда из топ-5 лиг в XXI веке, не проигравшая ни разу в течение сезона

Леверкузенский «Байер» обыграл «Аугсбург» в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги и завершил нынешний сезон чемпионата Германии без единого поражения. «Аптекари» одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью.

«Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге.

Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/04) и «Ювентус» (сезон-2011/12).

Напомним, «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном», и победить в финале Лиги Европы с «Аталантой»