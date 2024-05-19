Стали известны подробности о долге «Барселоны», клуб может остаться без трансферов летом

Каталонская «Барселона» отстаёт по финансовому фэйр-плей и не может подписывать новых футболистов летом без громких продаж. Об этом сообщает Directo Gol.

По информации источника, долг перед финансовым фэйр-плей станет ещё больше, если каталонский клуб до 30 июня не получит дополнительные выплаты по договорённости с компанией «Либеро» в размере € 60 млн.

Также сообщается, что до 31 августа «Барселона» готова продать любого игрока, кем бы он ни был (вне зависимости от статуса), за крупную сумму, чтобы ни у менеджеров, ни у поручителей клуба не были сняты денги.

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В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата на 14 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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