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Видеообзор победы «Локомотива» над «Факелом» в матче 29-го тура РПЛ

18 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

Видео доступно на YouTube-канале «ФК «Локомотив» Москва». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» одержал победу на выезде со счётом 4:1.