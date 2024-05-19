Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Модричем — Marca

«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Модричем — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» в ближайшие часы объявит о продлении контракта с 38-летним хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, стороны согласовали продление контракта ещё на один сезон. Действующее соглашение истекает по окончании текущего турнира.

Ранее СМИ писали, что клуб не горит желанием продлевать сотрудничество с ветераном, так как хочет дать больше игрового времени молодым игрокам, а также разгрузить зарплатную ведомость перед переходом Килиана Мбаппе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Модрич, который с 25 трофеями является одним из трёх самых титулованных игроков в истории «Реала», в нынешнем сезоне принял участие в 43 матчах «Реала» во всех турнирах, отметившись двумя голами и восемью ассистами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что хорватский полузащитник уже отклонил два выгодных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале», и готов существенно понизить заработную плату.

Материалы по теме
Анчелотти ответил на вопрос о будущем Крооса и Модрича в «Реале»

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android