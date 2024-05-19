«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Модричем — Marca

Мадридский «Реал» в ближайшие часы объявит о продлении контракта с 38-летним хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, стороны согласовали продление контракта ещё на один сезон. Действующее соглашение истекает по окончании текущего турнира.

Ранее СМИ писали, что клуб не горит желанием продлевать сотрудничество с ветераном, так как хочет дать больше игрового времени молодым игрокам, а также разгрузить зарплатную ведомость перед переходом Килиана Мбаппе.

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Модрич, который с 25 трофеями является одним из трёх самых титулованных игроков в истории «Реала», в нынешнем сезоне принял участие в 43 матчах «Реала» во всех турнирах, отметившись двумя голами и восемью ассистами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что хорватский полузащитник уже отклонил два выгодных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале», и готов существенно понизить заработную плату.

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