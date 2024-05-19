Роналду одной фразой оценил шансы «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ

Звёздный португальский футболист, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «Арсенал», перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком и высказался о победителе чемпионской гонки в английской Премьер-лиге.

«Мы всё ещё ждём тебя в «Арсенале», – сказал Уоррен.

«Они не выиграют чемпионат, о господи», – смеясь ответил 39-летний португалец.

«Арсенал» ведёт борьбу за чемпионство в АПЛ. За тур до конца сезона «канонины» с 86 очками занимают вторую стррочку в турнирной таблице чемпионата Англии. У лидирующего «Манчестер Сити» 88 очков. В заключительном туре «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом», а «Арсенал» проведёт матч с «Эвертоном».

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Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: