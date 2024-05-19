ЖФК «Челси» стал чемпионом Англии, разгромив со счётом 6:0 «Манчестер Юнайтед»

Женский футбольный клуб «Челси» стал победителем розыгрыша английской Суперлиги.

В матче заключительного 22-го тура «синие» разгромили на выезде со счётом 6:0 женскую команду «Манчестер Юнайтед». Это позволило «Челси» набрать равное количество очков с «Манчестер Сити», в параллельном матче обыгравшим на выезде «Астон Виллу» (2:1) — по 55 в 22 матчах, и опередить «горожанок» по дополнительным показателям".

Третье место по итогам чемпионата с 50 очками заняла женская команда лондонского «Арсенала», в последнем туре разгромившая дома «Брайтон» (5:0). На последнем 12-м месте остался «Бристоль Сити» (шесть очков в 22 матчах), который выбывает в Чемпионшип. «МЮ» финишировал на пятой строчке, набрав 35 очков.

Команды «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала» в следующем сезоне выступят в женской Лиге чемпионов.