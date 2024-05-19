Экс-капитан и тренер «Ливерпуля» Сунесс назвал самые яркие матчи Клоппа во главе команды

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о работе во главе мерсисайдцами немецкого специалиста Юргена Клоппа, который покинет английскую команду по окончании сезона.

«Не могу сказать, что я близко знаком с Юргеном. Я встречался с ним пару раз за годы его работы в «Ливерпуле», жал ему руку и обнимал его перед матчем Кубка Англии на «Олд Траффорд» в марте.

Я хотел, чтобы он знал, как для меня много значит видеть, как мой бывший клуб снова борется за титул и выигрывает его впервые за 30 лет. За последние девять лет было много незабываемых моментов, хотя разгром «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 в прошлом сезоне был особенным, потому что я был там! И, конечно, незабываемым был ответный матч с «Барселоной» (4:0) в 2019 году.

В эти выходные красная половина «Ливерпуля» может позволить себе поразмышлять о тренере, который оживил «Энфилд» и взял болельщиков с собой в самое замечательное приключение», – приводит слова Сунесса Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. «Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей.

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