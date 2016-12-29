Окслейд-Чемберлен может оказаться зимой в «Ливерпуле»

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Как сообщает The Telegraph, мерсисайдцы хотят приобрести 23-летнего хавбека во время зимнего трансферного окна. Стоимость футболиста оценивается примерно в £ 20-25 млн. Контракт Окслейд-Чемберлена с «канонирами» истекает через полтора года.
Отмечается, что Окслейд-Чемберлен недоволен нестабильным местом в основном составе «Арсенала». В 15 матчах текущего чемпионата Англии он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.