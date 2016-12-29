«Уфа» зимой проведёт сборы на Кипре и в Турции

Стал известен план подготовки «Уфы» к весенней части Премьер-Лиги. 9 января футболисты «Уфы» выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования.
Как сообщает официальный сайт уфимской команды, первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнётся 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января. После трёхдневного отдыха команда соберётся в Турции, где состоятся ещё два сбора. Первый из них пройдёт с 26 января по 7 февраля, второй начнётся 11 февраля и завершится 23 февраля.
После 17 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ восьмое место.