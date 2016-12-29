Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что клуб рассматривал вариант покупки голкипера Станислава Крицюка, но из-за его стоимости отказался от этого решения.
В января 2016 года Крицюк перешёл в «Краснодар» на правах аренды из португальской «Браги», а в мае клуб выкупил права на него.
«Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешёл в «Краснодар». Позвонили, узнали стоимость и отказались», – сказал Кафанов.
Кафанов высказался также об основном вратаре «Ростова» Сослане Джанаеве, отметив, что у него сильная психология.
«Джанаев сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола», – приводит слова Кафанова «Спорт FM».