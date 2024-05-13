Тренер «Барселоны» Хави рассказал о своих тактических ошибках в нынешнем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какие ошибки допустил тренерский штаб каталонского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы, как тренерский штаб, потерпели неудачу. Мы играли без чистого опорника, и это повлияло на сезон. Мы должны восстановить равновесие. Слабость — это моя ошибка, а также ошибка штаба. Нужно заниматься самокритикой. Нам не хватало большего доминирования в широкой зоне и на подборах… Это были ошибки тренерского штаба. Нам нужно быть самокритичными. Есть вещи, которые необходимо скорректировать в следующем сезоне», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка. Отметим, чемпионом Ла Лиги досрочно стал «Реал».

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