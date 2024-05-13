Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Хави рассказал о своих тактических ошибках в нынешнем сезоне

Тренер «Барселоны» Хави рассказал о своих тактических ошибках в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какие ошибки допустил тренерский штаб каталонского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы, как тренерский штаб, потерпели неудачу. Мы играли без чистого опорника, и это повлияло на сезон. Мы должны восстановить равновесие. Слабость — это моя ошибка, а также ошибка штаба. Нужно заниматься самокритикой. Нам не хватало большего доминирования в широкой зоне и на подборах… Это были ошибки тренерского штаба. Нам нужно быть самокритичными. Есть вещи, которые необходимо скорректировать в следующем сезоне», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка. Отметим, чемпионом Ла Лиги досрочно стал «Реал».

Материалы по теме
Хави резко отреагировал на вопрос о будущем Фати в «Барселоне»

Хави забавным образом вручил детям подарки на Рождество

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android