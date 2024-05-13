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Маурисио Почеттино может возглавить «Милан»

Маурисио Почеттино может возглавить «Милан»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть лондонскую команду по окончании сезона.

Как сообщает La Repubblica, к 52-летнему Почеттино присматривается «Милан». «Россонери» включили аргентинца в список своих кандидатов и могут пригласить его в случае отставки в Лондоне.

Напомним, аргентинский тренер возглавил «Челси» минувшим летом. После 35 матчей в английской Премьер-лиге лондонский клуб набрал 54 очков и занимает седьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).

В следующем матче «Челси» сыграет с «Брайтоном» в гостях. Встреча состоится 15 мая и начнётся в 21:45 мск.

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