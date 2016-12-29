Главным тренером «Суонси» может стать наставник сборной Уэльса Коулман

«Суонси Сити», ведущий поиски нового главного тренера, рассматривает кандидатуру наставника сборной Уэльса Криса Коулмана в качестве приоритетной.
«Лебеди» обратились в Футбольную ассоциацию Уэльса за разрешением провести переговоры с 46-летним специалистом, который в бытность игроком выступал за «Суонси», сообщает Sky Sports.
Коулман имеет опыт работы в английской Премьер-лиге с «Фулхэмом». На прошедшем Евро-2016 сборная Уэльса под его руководством добралась до полуфинала.
Ещё одним кандидатом на вакантный пост главного тренера «Суонси» является помощник главного тренера «Баварии» Пол Клемент.
По данным BBC Sport, «Суонси» не рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.
«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли 27 декабря, спустя три месяца после назначения.