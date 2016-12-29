Анчелотти: 2-3 года в топ-клубах уже считаются большим сроком для тренера

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил мнение, что в больших европейских клубах трудно продержаться на посту главного тренера более двух или трёх лет.
«Мой контракт с «Баварией» действует до 2019 года? В больших клубах всегда трудно оставаться главным тренером на длительный период. Уровень ожиданий очень высок, результаты должны быть соответствующими. Всё это усложняет задачу. Конечно, есть такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», где Алекс Фергюсон работал 24 года. Похожая ситуация у Арсена Венгера в «Арсенале». Но эти клубы принадлежат американским компаниям, которые помимо футбола очень много думают о финансовой стороне вопроса. В целом же в топ-клубах два-три года уже считаются большим сроком для тренера», — цитирует Анчелотти TZ.