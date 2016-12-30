Наставник «Бэйцзин Гоань»: Туран? В нашем клубе безумий не совершают

Главный тренер китайской команды «Бэйцзин Гоань» Хосе Гонсалес прокомментировал слухи о том, что клуб намеревается приобрести полузащитника «Барселоны» Арду Турана. Сообщалось, что турецкому футболисту предлагают многомиллионную зарплату.
«Туран? В нашем клубе безумий не совершают. Я уже два года работаю здесь и могу сказать, что в клубе принимаются взвешенные решения. Конечно, тот, кто приобретёт Турана, извлечёт из этого дивиденды. Я не знаю, о каких цифрах идёт речь и заинтересован ли клуб в приобретении этого игрока. Здесь интересуются мнением тренера, но окончательное решение за руководством клуба», — цитирует Гонсалеса Cadena Ser.