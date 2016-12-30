Пулишич: счастлив в «Боруссии» и заслуживаю ту роль, которую имею в команде

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич доволен своей ролью в немецком клубе и перемен не планирует. В услугах 18-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «ПСЖ».
«Думаю, что в футболе заранее никогда нельзя сказать, как будут развиваться события в твоей карьере. В данный момент я очень счастлив в „Боруссии“. Я заслуживаю свою роль и работаю для команды, не жалея сил», — цитирует Пулишича Sport1.de.
В нынешнем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.