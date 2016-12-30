«Манчестер Сити» нацелился на Иско

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Иско, сообщает AS.
То, что футболист сборной Испании не спешит продлевать контракт со «сливочными», привлекло внимание не одного европейского клуба. Однако наибольшую заинтересованность проявляет именно манчестерский клуб. Гвардиола уже знает, что футболист решил дождаться окончания текущего сезона и уже потом определиться со своим будущим. Для Иско главное не финансовый вопрос, а игровая практика.
«Манчестер Сити» раньше уже дважды делал попытки приобрести Иско, но успехом они не увенчались. В результате футболист, защищавший цвета «Малаги», в 2013 году перешёл за € 30 млн из «Малаги» в «Королевский клуб», подписав контракт до 2018 года.
По итогам 16 туров Примеры Иско сыграл в 12 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 8 из них. Он стал автором 2 голов и 2 голевых передач.