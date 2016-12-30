Тарханов: в лице Балажица нашли замену ушедшему из «Урала» Фонтанельо

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание контракта со словенским защитником Грегором Балажицем. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на 2,5 года.
«Последним клубом Балажица был сербский «Партизан», а до этого футболист четыре годы выступал за «Карпаты». У него закончился контракт с «Партизаном», и Грегор захотел уйти. Мы следили за ним уже давно, просмотрели практически все игры «Партизана» в этом сезоне.
Нам нужно было найти опытного защитника, который смог бы заменить ушедшего от нас Пабло Фонтанельо. Считаю, что в лице Балажица мы его нашли. Что касается его сильных качеств, то Грегор грамотно действует позиционно, неплохо играет на втором этаже и обладает первым пасом. Безусловно, Балажиц игрок основного состава», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.