Бузова и Тарасов официально развелись

Телеведущая Ольга Бузова и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов официально развелись в столичном Мещанском загсе. Первым к зданию загса подъехал футболист, а Ольга Бузова на свой развод с супругом едва не опоздала.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили в браке четыре года. 1 ноября стало известно, что ведущая и футболист расстались, а 2 декабря Бузова подала на развод.
Бузова и Тарасов поженились 26 июня 2012 года. Тогда стороны заключили брачный контракт, по которому в случае развода телеведущая не сможет претендовать на имущество игрока сборной России.