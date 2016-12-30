Широков: у «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпионом

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков считает красно-белых фаворитами в борьбе за чемпионство.
«Я склоняюсь к тому, что „Спартак“ выиграет чемпионат. Он займёт либо первое место, либо второе. Не 50 на 50, а чуть больше шансов отдаю спартаковцам в борьбе за золото. У команды достаточный отрыв, чтобы выиграть первенство.
Главным испытанием станет первая же игра в новом году с „Краснодаром“, — заявил Широков в эфире программы «Все на футбол».
Лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» после 17 туров опережает на пять очков «Зенит» и на восемь — ЦСКА.