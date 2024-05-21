Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему игроки «Зенита» не сильно радовались победе над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С чем связываю минимальное количество положительных эмоций у «Зенита» после разгрома «Ахмата»? Печаль после предыдущих матчей. Конечно, она давит, а как же», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоялся в воскресенье, 19 мая. Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1. Этот результат в Грозном позволил «Зениту» вернуться на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.