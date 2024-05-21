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Евро-2024 — 10-й крупный турнир для 41-летнего защитника «Порту» Пепе

Евро-2024 — 10-й крупный турнир для 41-летнего защитника «Порту» Пепе
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Предстоящий чемпионат Европы — 2024 станет 11-м крупным турниром в карьере защитника «Порту» и сборной Португалии Пепе.

Напомним, сегодня, 21 мая, стала известа заявка сборной Португалии на Евро-2024. Ранее в своей профессиональной карьере Пепе принимал участие в четырёх чемпионатах Европы, четырёх чемпионатах мира и играл на Кубке конфедераций. Португальскому защитнику в конце февраля этого года исполнился 41 год.

В нынешнем сезоне Пепе провёл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт опытнейшего игрока линии обороны с «Порту» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 41-летнего футболиста в € 800 тыс.

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